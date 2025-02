L’Aquila, Erogazione fondi Fondazione Ferrante d’Aragona per collegio di merito

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Giunta: ok a trasferimento fondi a Fondazione Ferrante d’Aragona per collegio di meritoAmmonta a 430mila euro la somma che verr? destinata dalla Giunta comunale alla Fondazione Ferrante d’Aragona che ha lo scopo di creare e gestire 600 posti letto per studenti beneficiari di borse di studio – Una liquidit? che rappresenta l’anticipo, pari al 50%, delle risorse Cipess gi? stanziate a favore dell’ente comunale, dalla scorsa estate subentrato all’ateneo nel ruolo di soggetto attuatore dell’intervento – aggiunge testualmente l’articolo online. Costituita nel 2021, la Fondazione ? finanziata da 4,3 milioni complessivi a valere sul fondo ReStart ed ? composta da Comune dell’Aquila, Universit? degli Studi dell’Aquila e Gran Sasso Science Institute – “Con questa somma – ha spiegato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi – sar? possibile per la Fondazione affrontare le spesi correnti e programmare le attivit? per cui ? stata istituita – viene evidenziato sul sito web. Un passaggio necessario a proseguire nel processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare ereditato nel post sisma e ospitare giovani meritevoli e desiderosi di formarsi in citt?. Un percorso che stiamo seguendo attentamente, anche grazie al lavoro del consigliere Livio Vittorini, delegato per le questioni legate alla Fondazione, e su cui presto potremo forniremo ulteriori dettagli di avanzamento”.

