L’Aquila, estate all’insegna dell’inclusione. Potenziato il progetto “E…state all’Aquila” e via libera ai rimborsi parziali o totali delle rette per la frequenza dei centri estivi 2025

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Anche per l’estate 2025 il Comune dell’Aquila conferma e potenzia il progetto “E…state all’Aquila”, un’iniziativa interamente gratuita per le famiglie beneficiarie di ADI e in condizioni di fragilit? per le quali sussista la presa in carico del Servizio Sociale, che offre la possibilit? di frequentare centri estivi di qualit? per bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni, con particolare attenzione anche ai minori con disabilit?.?Abbiamo fortemente voluto che questo progetto fosse totalmente gratuito per le famiglie – dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche Sociali Manuela Tursini – perch? sappiamo quanto il periodo estivo possa diventare un problema per chi non ha risorse economiche o reti familiari su cui contare – si apprende dalla nota stampa. Offrire un servizio completo, con pasti, trasporto e assistenza educativa anche per i bambini con disabilit? che vengono seguiti individualmente dagli educatori, significa garantire un diritto e non un privilegio?.Il progetto, finanziato con risorse del Fondo Povert?, coinvolge 12 enti gestori e oltre 170 minori, con un incremento di richieste quintuplicato rispetto al 2024. Un dato che conferma la fiducia delle famiglie e la capacit? dell’Amministrazione di intercettare bisogni reali. Contestualmente sono stati pubblicati anche gli avvisi per il rimborso parziale o totale delle rette per la frequenza di centri estivi ricreativi – Le due misure, il progetto “E…state all’Aquila” e i rimborsi parziali o totali delle rette, sono pensate per agire in modo complementare, ampliando la platea dei beneficiari e garantendo un sostegno concreto a chi ha scelto percorsi educativi estivi per i propri figli.?Non ci limitiamo a offrire un servizio – concludono Biondi e Tursini – ma costruiamo un modello di welfare educativo che mette al centro i bambini, le famiglie e l’inclusione – si apprende dalla nota stampa. ? una scelta politica chiara, che parla di equit?, di accessibilit? e di comunit?.Le domande per il rimborso parziale o totale delle rette per la frequenza dei centri estivi devono essere presentate esclusivamente online tramite il portale entro il 30 settembre 2025: https://bandisocialescuola – viene evidenziato sul sito web. comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – it/home

