L’Aquila, Eurodesk, scuole e giovani protagonisti del progetto per sensibilizzare all’importanza del voto europeo. Presentato stamani il progetto di Comune e Informagiovani, vincitore del bando Ue

Incontri, confronti e attivit? di sensibilizzazione per le elezioni europee del 2024 negli istituti aquilani durante tutto il prossimo anno scolastico – Questo uno dei punti salienti del progetto confezionato dal punto Eurodesk del Comune dell’Aquila, risultato vincitore del bando sostenuto dal Parlamento Europeo e promosso in tutti gli Stati membri dell’UE. Quello del capoluogo abruzzese sar? uno dei 13 punti Eurodesk in tutta Italia dove saranno realizzate le attivit? progettuali, che punteranno principalmente sull’importanza di mettere a conoscenza i giovani della portata del voto per il rinnovo del Parlamento Europeo, previsto per il prossimo anno – riporta testualmente l’articolo online.

Le iniziative che porteranno alla realizzazione del programma in questione sono state illustrate stamani nella sede centrale del Comune capoluogo abruzzese, Palazzo Fibbioni, e durante la presentazione ? stato dato rilievo anche al riconoscimento ottenuto dalla citt? nel quadro delle azioni condotte nel campo delle politiche comunitarie, in particolare per i giovani.

“Eurodesk L’Aquila – hanno spiegato il sindaco Pierluigi Biondi e l’assessore alle Politiche giovanili, Ersilia Lancia – fa parte della struttura di Informagiovani, che, per conto del Comune, viene gestito dalla Casa provinciale del volontariato – A quest’ultima va un particolare ringraziamento per i lusinghieri risultati che sta ottenendo per orientare i giovani nei vari settori di interesse, tra cui quello lavorativo, quello culturale e quello sociale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il successo ottenuto nel bando per la campagna di sensibilizzazione per le prossime elezioni europee ne ? la tangibile conferma; siamo orgogliosi del fatto che, ancora una volta, la nostra citt? diventer? un punto di riferimento per attivit? di carattere nazionale e internazionale – si apprende dalla nota stampa. Sar? possibile, infatti, per le ragazze e i ragazzi, approfondire il grande valore dell’Unione, i compiti e le funzioni degli organismi che la compongono e soprattutto acquisire la consapevolezza di come si diventa cittadini attivi con la partecipazione alle elezioni del 2024”.

Su questo tema specifico ? intervenuto il presidente provinciale della Casa del Volontariato, Gianvito Pappalepore – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Assistiamo, purtroppo, a un preoccupante regresso dell’attenzione nei confronti del voto – ha osservato – come ci dimostrano i dati dell’affluenza alle urne nelle ultime elezioni a carattere nazionale e locale – Il rischio che ci sia un’ulteriore contrazione dell’interesse nei confronti del voto europeo ? forte e questa operazione ha appunto lo scopo di ricreare un clima di fiducia, in particolare tra chi si approccia per la prima volta alle urne, nei confronti delle istituzioni – La collaborazione tra il Comune dell’Aquila e la Casa del volontariato ? estremamente concreta e significativa e ha generato risultati molto importanti – precisa la nota online. Puntiamo ad allargare ulteriormente la sfera di interessi, per rendere i giovani ancora pi? partecipi e protagonisti nella societ? contemporanea”.

“Eurodesk rappresenta una realt? consolidata in Abruzzo, dove siamo l’unico punto di questo genere che, alla Casa del volontariato, congiuntamente con Informagiovani, fornisce assistenza per il target di et? compreso tra i 14 e i 35 anni – ha aggiunto Angelo Colella, addetto a questo sportello di informazioni –. L’intesa sottoscritta lo scorso autunno per la collaborazione con le altre reti europee presenti in regione, a nome dell’assessorato alle Politiche giovanili, ci ha permesso di promuovere campagne informative nelle scuole per far conoscere agli studenti le opportunit? europee, spesso troppo poco apprezzate – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Attraverso incontri, formazioni e realizzazione di progetti multimediali, nel corso dell’anno scolastico 2023-2024 realizzeremo le attivit? che ci hanno consentito di vincere il bando europeo per le azioni di sensibilizzazione in vista delle elezioni che ci saranno tra un anno”.

