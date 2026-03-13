L’Aquila, eventi culturali e riflessioni: DIGITALE 2.0 propone masterclass e rassegna cinematografica per marzo

Proseguono gli appuntamenti previsti dal progetto DIGITALE 2.0 del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 2024 promosso dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Cultura.

La Lanterna Magica propone per il mese di marzo diversi eventi gratuiti per riflettere su rispetto, inclusione e uso consapevole della tecnologia. Tra gli appuntamenti in programma, spicca la MASTERCLASS esperienza diffusa: cinema e media digitali del Prof. Mirko Lino, professore associato in cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali. La Masterclass propone una riflessione sul modo in cui il cinema ridefinisce oggi il proprio statuto culturale e le proprie forme di fruizione nell’ambiente digitale.

Inoltre, presso il Multisala Movieplex, L’Aquila, si terrà una Rassegna cinematografica dedicata al rapporto tra genitori e figli nell’era digitale. L’iniziativa nasce per offrire uno spazio di dialogo su temi essenziali nella crescita delle nuove generazioni, come l’uso consapevole della rete e l’impatto dei social sulla vita emotiva e relazionale dei ragazzi.

Questi eventi, promossi nell’ambito del progetto DIGITALE 2.0, sono un’importante occasione di confronto e riflessione per docenti, studenti e famiglie, contribuendo a creare un dialogo aperto e costruttivo su tematiche cruciali per la società odierna.