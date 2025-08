L’Aquila, Eventi estivi a San Bernardino: cambia la viabilità in Via Fortebraccio dall’8 agosto al 7 settembre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Al fine di consentire l’afflusso di spettatori, turisti e cittadini in occasione della rassegna Cinema sotto le stelle, degli eventi legati alla Perdonanza Celestiniana e dei concerti inseriti nel cartellone della manifestazione Il Jazz Italiano per le Terre del Sisma 2025, in programma dal 9 agosto al 7 settembre presso la Scalinata di San Bernardino, il Comando della Polizia Municipale ha ritenuto necessaria la pedonalizzazione dell’area compresa tra la Basilica e la Scalinata di San Bernardino e la conseguente interdizione del traffico veicolare a partire da via San Bernardino – riporta testualmente l’articolo online. Al tal fine ? stata emanata un’ordinanza che dal prossimo 8 agosto 2025 al 7 settembre istituisce in Via Fortebraccio il senso unico di marcia da via San Bernardino con direzione Porta Bazzano, con il riposizionamento della segnaletica verticale relativa agli stalli di sosta riservati ai residenti.

