L’Aquila, Eventi estivi e 731ª Perdonanza: on line l’avviso per raccogliere proposte per la composizione del cartellone. Domande entro il 20 giugno

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila informa che ? stato pubblicato l’Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni e alle Associazioni culturali allo scopo di acquisire proposte progettuali da inserire nel programma degli eventi da tenersi nel suo territorio per il periodo estivo (21 giugno- 21 settembre), ivi comprese le manifestazioni attinenti alla 731? edizione della Perdonanza celestiniana – viene evidenziato sul sito web. L’avviso ? rivolto a:Saranno prese in considerazione le proposte attinenti alla sola area culturale, tenendo presenti le seguenti aree tematiche: musica, teatro; danza; arti visive ed audiovisive; letteratura; festival e rassegne; incontri, convegni e dibattiti in ambito socioculturale; rievocazioni storiche; arte di strada; spettacoli per bambini; iniziative con finalit? di promozione turisticaTutte le istanze dovranno pervenire all’indirizzo mail: cultura@comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it entro e non oltre le ore 10:00 di venerd? 20 giugno e nell’oggetto della mail andr? specificata la dicitura “Programma estivo/Perdonanza 2025”.L’Avviso ? disponibile sull’Albo pretorio on line del Comune dell’Aquila e nella specifica sezione Avvisi del sito istituzionale dell’Ente al seguente link: https://www.comune – laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/archivio19_centro-servizi-avvisi_0_1104.html

