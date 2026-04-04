L’Aquila, evento “Lavorare a Bruxelles” il 10 aprile per orientare gli studenti alle carriere nella UE

L’Aquila, 4 aprile 2026 – Monica Sarrecchia, presidente dell’associazione “Abrussels”, ha presentato un evento che si terrà il prossimo 10 aprile presso il Centro congressi “Luigi Zordan” a L’Aquila. L’iniziativa, promossa da Adsu e Univaq, è dedicata alle opportunità di carriera nelle istituzioni europee e mira a orientare gli studenti verso le professioni all’interno dell’Unione Europea.

Il tema dell’evento sarà “Lavorare a Bruxelles – Carriere professionali tra istituzioni, imprese e ricerca”, e vedrà il coinvolgimento di esperti e professionisti che condivideranno le proprie esperienze reali nel campo delle istituzioni europee, della ricerca e del settore privato a Bruxelles.

Monica Sarrecchia sottolinea l’importanza di portare esperienze concrete all’interno delle università per fornire agli studenti strumenti utili a valutare un percorso internazionale e comprendere le opportunità di accesso e crescita professionale. L’evento si inserisce nel contesto del “COOLture Fest”, ciclo di eventi dedicato agli studenti su temi legati all’accoglienza, alla partecipazione e alla crescita culturale, nell’ambito delle iniziative legate a L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026.

L’Associazione “Abrussels” ha l’obiettivo di promuovere la cultura e le tradizioni abruzzesi a Bruxelles e di creare una comunità tra coloro che vivono e lavorano nella capitale europea. Sarrecchia sottolinea che si tratta di una forma di emigrazione diversa rispetto al passato, con molti soci che hanno studiato in Abruzzo o in Italia e scelto Bruxelles per costruire il proprio percorso professionale, portando con sé competenze e un forte legame con le proprie radici.