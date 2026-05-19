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Eventi e Cultura

L’Aquila, evento speciale per i 10 anni dei Mercoledì della cultura: ospite Alberto Grandi per il 100° incontro

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I Mercoledì della cultura UnivAQ compiono 10 anni e tagliano il traguardo del 100° incontro. Evento speciale con Alberto Grandi

I Mercoledì della cultura, la rassegna dell’Università dell’Aquila dedicata alla divulgazione scientifica, festeggiano il decennale raggiungendo il prestigioso traguardo del 100° appuntamento. Da quando sono stati istituiti nel 2016, questi incontri mensili hanno approfondito tematiche legate alla cultura umanistica, scientifica e tecnologica, coinvolgendo migliaia di spettatori.

Per celebrare questa importante ricorrenza, mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 18:00, il Centro Congressi “Luigi Zordan” ospiterà un evento speciale con il professore Alberto Grandi dell’Università di Parma. Il tema dell’intervento sarà “La storia nel piatto. Tradizione e leggende della cucina italiana”. L’accesso all’evento è gratuito e aperto al pubblico.

Alberto Grandi è uno storico dell’economia noto per i suoi studi sulla storia dell’alimentazione e sulla costruzione culturale attraverso l’enogastronomia. È autore di diversi libri e animatore del podcast “DOI – Denominazione di Origine Inventata”. Tra le sue pubblicazioni più recenti ci sono “Storia delle nostre paure alimentari. Come l’alimentazione ha modellato l’identità culturale”, “La cucina italiana non esiste” e “L’invenzione del cuoco”.

All’evento saranno presenti il rettore dell’Università dell’Aquila Fabio Graziosi, l’ex rettrice Paola Inverardi e i professori UnivAQ Adriano Angelucci, Marcello Crucianelli, Marco Di Francesco, Alice Lemmo e Marco Segala, membri del comitato organizzatore dei Mercoledì della cultura.

La serata si concluderà con un brindisi e una degustazione di salumi, formaggi e olio extravergine di oliva di alta qualità. Un’occasione imperdibile per celebrare dieci anni di divulgazione scientifica e cultura.

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