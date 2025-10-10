- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 10, 2025
Attualità

L’Aquila, Ex asilo via Duca degli Abruzzi: previsto avviso per gestione di parte della struttura

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Il Comune dell’Aquila emaner? un avviso per assegnare la gestione di una parte dell’ex Asilo situato in via Duca degli Abruzzi – aggiunge la nota pubblicata. Lo ha stabilito la giunta comunale che ha approvato la convenzione con l’Anci, Associazione nazionale dei Comuni Italiani, finalizzata all’attuazione del progetto “Innova-giovani, uno spazio per la creativit? sociale” nell’ambito del quale ? prevista l’assegnazione del primo piano dell’immobile, ristrutturato a seguito del sisma 2009, a soggetti, profit e no-profit, under 35.Costo dell’operazione 350mila euro di cui 70mila, come previsto dalla convenzione, a carico del Comune mentre la somma restante sar? messa a disposizione da Anci.“L’obiettivo – spiegano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alle Politiche Giovanili, Ersilia Lancia – non ? solo quello di animare uno dei luoghi recuperati e restituiti alla comunit? in pieno centro storico ma anche quello di creare uno spazio-laboratorio che promuova arte e cultura attraverso iniziative artistiche realizzate e promosse da giovani under 35, creando un ponte tra le nuove generazioni – precisa il comunicato. Attraverso mostre, eventi ‘live’, installazioni e performance itineranti, ? possibile incrementare anche l’offerta turistica della citt?”.“Ci? che immaginiamo – aggiungono sindaco e assessore – ? uno spazio dedicato alla formazione, alla collaborazione e alla realizzazione di progetti sociali da parte di giovani, in particolare quelli finalizzati alla promozione turistica e culturale della citt?, in un contesto come quello della citt? dell’Aquila proiettata al 2026, anno della capitale italiana della Cultura – viene evidenziato sul sito web. In questo ‘hub’ verranno ospitati workshop, laboratori creativi, sessioni di dialogo e contaminazioni, che permetteranno ai giovani di sviluppare nuove idee, produrre prototipi di servizi o iniziative turistico-culturali e metterle in pratica”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

