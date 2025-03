L’Aquila, Ex Caserma Rossi: affidati lavori bonifica terreni

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Il Comune dell’Aquila ha affidato ad una ditta specializzata le attivit? di analisi, indagine ed eventuale bonifica dei terreni su cui sorger? l’area destinata a parcheggio pubblico all’interno dell’ex Caserma Rossi.A darne notizia ? l’assessore con delega alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione del Comune dell’Aquila, Francesco De Santis.“Prosegue speditamente il progetto per dotare la citt? di una nuova infrastruttura moderna e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze di cittadini e turisti – precisa la nota online. Si tratta di un’attivit? funzionale alla realizzazione delle aree di sosta – si legge sul sito web ufficiale. – spiega l’assessore – Una volta verificato che i terreni siano sicuri da eventuali materiali o ordigni esplosivi si potr? proseguire con il progetto, da 4,7 milioni di euro complessivi, che prevede la realizzazione del futuro parcheggio multiuso da 300 posti, hub per i bus turistici e postazioni per la ricarica di veicoli elettrici”.

