L’Aquila, Ex delegazione di Preturo: firmata la determina di affidamento, possono partire i lavori di recupero e miglioramento sismico dell’edificio

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Il Comune dell’Aquila ha formalmente aggiudicato i lavori di riparazione e miglioramento sismico dell’edificio che, nella frazione di Preturo, ospitava la Delegazione comunale e alcune associazioni di volontariato – aggiunge testualmente l’articolo online. Con la firma dell’atto l’intervento pu? ora entrare nella fase operativa – si legge sul sito web ufficiale. L’opera, dal valore complessivo di circa un milione di euro ? finanziata attraverso due fonti: Delibera CIPE 18/2020 e Delibera CIPESS 58/2024, che garantiscono integralmente la copertura economica necessaria alla riqualificazione di un immobile strategico per la comunit? locale cui verr? restituito uno spazio completamente rinnovato, funzionale e accogliente – si apprende dalla nota stampa. Si tratta di un tassello importante nel pi? ampio programma di rigenerazione degli edifici pubblici che l’Amministrazione sta portando avanti a Preturo, dove negli ultimi anni sono stati avviati o completati interventi significativi sul Campo Sportivo, sull’Aeroporto dei Parchi, sull’ex scuola elementare – in via di trasformazione in centro aggregativo – e sull’area di Piazza dell’Alpino – aggiunge testualmente l’articolo online. “Con l’affidamento dei lavori facciamo un passo concreto per restituire alla comunit? di Preturo un edificio importante, che torner? a essere un punto di riferimento per servizi e attivit? sociali – precisa il comunicato. ? un intervento che aspettavamo da tempo e che oggi diventa realt? grazie ai finanziamenti ottenuti – aggiunge la nota pubblicata. Preturo sta vivendo una stagione di grandi investimenti e la nuova Delegazione sar? un altro tassello nel percorso di crescita e valorizzazione della frazione” hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il vicesindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele –

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 11, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it