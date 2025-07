L’Aquila, Ex Inam, Asl autorizza vendita immobile al Comune. Previsto parcheggio da 150 posti auto

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:“La Asl dell’Aquila ha autorizzato la vendita al Comune dell’Aquila dell’immobile ex Inam in via XX Settembre – Un atto determinante verso la realizzazione di un parcheggio a due passi dal centro storico”.A dare l’annuncio ? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, dopo l’approvazione della deliberazione, firmata dal Direttore generale facente funzioni della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Stefano Di Rocco, con cui viene dato all’ente comunale il via libera sia all’alienazione dell’edificio – che verr? abbattuto per lasciare spazio all’area parcheggio – sia dell’atto notarile di compravendita – Ammonta a 800mila euro la somma che l’Amministrazione comunale impiegher? per l’infrastruttura da 150 posti auto, in cui sono previsti stalli anche per mezzi a bassa emissione – si apprende dalla nota stampa. “Dopo l’accordo del maggio scorso con Asl1 e Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, questo ulteriore passo amministrativo segna un punto di svolta decisivo per poter procedere con la demolizione del fabbricato e realizzare la nuova area di sosta – spiega il primo cittadino –. Un’iniziativa che si integra con quelle gi? avviate dall’amministrazione, come il parcheggio all’ex Caserma Rossi, dove luned? sono iniziati i lavori per la realizzazione di 335 posti auto, quello che realizzeremo in viale della Croce Rossa e quelli previsti su via Tagliacozzo e al Parco del Castello (nell’area antistante Porta Castello), nei pressi della Chiesa di San Silvestro, dove si proceder? al recupero di un’area sottostante l’edificio di culto e in via Barete, all’altezza dell’incrocio con Viale Duca degli Abruzzi”.

