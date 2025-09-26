L’Aquila, Ex Inam, firmato atto cessione area da Asl a Comune. Al suo posto nascerà parcheggio

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune dell’Aquila ? ufficialmente proprietario dell’edificio Ex Inam che verr? demolito per lasciar spazio a un parcheggio da circa 150 posti auto a servizio del centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. ? stato sottoscritto questa mattina, infatti, dal dirigente del settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila, Vincenzo Tarquini, e dal direttore generale della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Paolo Costanzi, l’atto di cessione dell’area e dell’immobile situati su via XX Settembre – si apprende dalla nota stampa. L’intera procedura ? stata seguita dall’assessore alle Opere pubbliche Vito Colonna e dal dotto Tiziano Amorosi, recentemente individuato quale direttore generale dell’ente comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’11 settembre scorso l’assise civica, al termine dell’iter burocratico instaurato tra azienda ed ente, aveva approvato la delibera per l’acquisizione al patrimonio comunale della struttura per un valore di 800mila euro – recita il testo pubblicato online. “Si tratta di un intervento di grande rilevanza strategica per l’amministrazione comunale, che si colloca nel pi? ampio piano di rigenerazione e riqualificazione urbana in cui sono compresi anche i progetti su Porta Leoni e terminal di Collemaggio, oltre a quello per l’ex Caserma Rossi – dove sono in corso i lavori – e viale della Croce Rossa per cui la giunta ha recentemente approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di ulteriori 200 stalli – precisa la nota online. Un intervento da 5,3 milioni stanziati dal Cipess con la delibera 37 del luglio scorso che ha recentemente ricevuto la bollinatura da parte della Corte dei Conti”, hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore Colonna – “Procederemo con l’abbattimento del palazzo, con la realizzazione del parcheggio e riqualificazione dell’area – si legge sul sito web ufficiale. Il nostro ringraziamento va al direttore generale dell’azienda sanitaria Costanzi e al suo predecessore Ferdinando Romano – con il quale abbiamo avviato l’interlocuzione – per la conclusione di un processo di cui beneficeranno cittadini, residenti e turisti”.

