- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Settembre 26, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Ex Inam, firmato atto cessione area da Asl a Comune. Al...
Attualità

L’Aquila, Ex Inam, firmato atto cessione area da Asl a Comune. Al suo posto nascerà parcheggio

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Il Comune dell’Aquila ? ufficialmente proprietario dell’edificio Ex Inam che verr? demolito per lasciar spazio a un parcheggio da circa 150 posti auto a servizio del centro storico – aggiunge testualmente l’articolo online. ? stato sottoscritto questa mattina, infatti, dal dirigente del settore Opere pubbliche del Comune dell’Aquila, Vincenzo Tarquini, e dal direttore generale della Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Paolo Costanzi, l’atto di cessione dell’area e dell’immobile situati su via XX Settembre – si apprende dalla nota stampa. L’intera procedura ? stata seguita dall’assessore alle Opere pubbliche Vito Colonna e dal dotto Tiziano Amorosi, recentemente individuato quale direttore generale dell’ente comunale – recita la nota online sul portale web ufficiale.  L’11 settembre scorso l’assise civica, al termine dell’iter burocratico instaurato tra azienda ed ente, aveva approvato la delibera per l’acquisizione al patrimonio comunale della struttura per un valore di 800mila euro – recita il testo pubblicato online. “Si tratta di un intervento di grande rilevanza strategica per l’amministrazione comunale, che si colloca nel pi? ampio piano di rigenerazione e riqualificazione urbana in cui sono compresi anche i progetti su Porta Leoni e terminal di Collemaggio, oltre a quello per l’ex Caserma Rossi – dove sono in corso i lavori – e viale della Croce Rossa per cui la giunta ha recentemente approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di ulteriori 200 stalli – precisa la nota online. Un intervento da 5,3 milioni stanziati dal Cipess con la delibera 37 del luglio scorso che ha recentemente ricevuto la bollinatura da parte della Corte dei Conti”, hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore Colonna – “Procederemo con l’abbattimento del palazzo, con la realizzazione del parcheggio e riqualificazione dell’area – si legge sul sito web ufficiale. Il nostro ringraziamento va al direttore generale dell’azienda sanitaria Costanzi e al suo predecessore Ferdinando Romano – con il quale abbiamo avviato l’interlocuzione – per la conclusione di un processo di cui beneficeranno cittadini, residenti e turisti”. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it