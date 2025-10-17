- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Ottobre 17, 2025
Attualità

L’Aquila, Ex scuola Genzano di Sassa, Persichetti: “Un passo importante per Genzano di Sassa, grazie all’impegno dell’amministrazione”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La consigliera comunale Katia Persichetti esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto di fattibilit? tecnico-economica per la ristrutturazione dell’ex scuola elementare di Genzano di Sassa, che prevede un investimento di 350mila euro – “? una notizia che attendevamo da tempo – dichiara Persichetti –. Finalmente un locale che da anni versava in stato di abbandono sar? recuperato e restituito alla comunit?, mantenendo la sua vocazione originaria di luogo di aggregazione e socialit?. Sar? sede di un’associazione di volontariato e centro ricreativo, a disposizione dei cittadini di Genzano di Sassa – viene evidenziato sul sito web. Questo intervento ? la dimostrazione concreta di un’amministrazione che ascolta le esigenze delle frazioni e lavora per valorizzarle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ? un segnale importante per tutti noi per cui ringrazio il sindaco Biondi e l’intera amministrazione comunale”.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

