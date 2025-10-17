L’Aquila, Ex scuola Genzano di Sassa, Persichetti: “Un passo importante per Genzano di Sassa, grazie all’impegno dell’amministrazione”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:La consigliera comunale Katia Persichetti esprime grande soddisfazione per l’approvazione da parte della Giunta comunale del progetto di fattibilit? tecnico-economica per la ristrutturazione dell’ex scuola elementare di Genzano di Sassa, che prevede un investimento di 350mila euro – “? una notizia che attendevamo da tempo – dichiara Persichetti –. Finalmente un locale che da anni versava in stato di abbandono sar? recuperato e restituito alla comunit?, mantenendo la sua vocazione originaria di luogo di aggregazione e socialit?. Sar? sede di un’associazione di volontariato e centro ricreativo, a disposizione dei cittadini di Genzano di Sassa – viene evidenziato sul sito web. Questo intervento ? la dimostrazione concreta di un’amministrazione che ascolta le esigenze delle frazioni e lavora per valorizzarle – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ? un segnale importante per tutti noi per cui ringrazio il sindaco Biondi e l’intera amministrazione comunale”.

