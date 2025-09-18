- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Settembre 18, 2025
Attualità

L’Aquila, Expo Osaka: il ministro della Cultura Giuli dona un piatto di ceramica aquilana al viceministro giapponese 

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Un piatto di ceramica realizzato a mano secondo la tradizione delle Ceramiche di San Bernardino dell’Aquila, ? stato scelto come dono ufficiale dell’Italia al Giappone in occasione del National day italiano all’Expo 2025 di Osaka – si apprende dal portale web ufficiale. ? stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a consegnare al suo omologo giapponese, il viceministro Ken Akamatsu, il manufatto che raffigura un’aquila che spalanca le ali, simbolo di forza, memoria e rinascita della citt?, Capitale italiana della Cultura 2026.“La scelta dell’Italia di offrire al Giappone un dono realizzato all’Aquila secondo le pi? antiche tradizioni ceramiste artigianali ? motivo di grande orgoglio – riporta testualmente l’articolo online. La nostra citt? porta nel mondo la sua storia e la sua bellezza anche attraverso l’arte e l’artigianato che da secoli la contraddistinguono – riporta testualmente l’articolo online. Dopo la mia recente visita a Osaka, questo gesto rafforza ancora di pi? il legame di amicizia e di collaborazione con il Giappone e ci ricorda quanto sia preziosa la nostra identit? culturale, che diventa veicolo di dialogo internazionale, di relazioni istituzionali e di condivisione di competenze”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. 

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

