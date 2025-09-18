L’Aquila, Expo Osaka: il ministro della Cultura Giuli dona un piatto di ceramica aquilana al viceministro giapponese 

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Un piatto di ceramica realizzato a mano secondo la tradizione delle Ceramiche di San Bernardino dell’Aquila, ? stato scelto come dono ufficiale dell’Italia al Giappone in occasione del National day italiano all’Expo 2025 di Osaka – si apprende dal portale web ufficiale. ? stato il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a consegnare al suo omologo giapponese, il viceministro Ken Akamatsu, il manufatto che raffigura un’aquila che spalanca le ali, simbolo di forza, memoria e rinascita della citt?, Capitale italiana della Cultura 2026.“La scelta dell’Italia di offrire al Giappone un dono realizzato all’Aquila secondo le pi? antiche tradizioni ceramiste artigianali ? motivo di grande orgoglio – riporta testualmente l’articolo online. La nostra citt? porta nel mondo la sua storia e la sua bellezza anche attraverso l’arte e l’artigianato che da secoli la contraddistinguono – riporta testualmente l’articolo online. Dopo la mia recente visita a Osaka, questo gesto rafforza ancora di pi? il legame di amicizia e di collaborazione con il Giappone e ci ricorda quanto sia preziosa la nostra identit? culturale, che diventa veicolo di dialogo internazionale, di relazioni istituzionali e di condivisione di competenze”.Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

