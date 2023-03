L’Aquila, Famiglia: all’Aquila con il ministro Roccella per il convegno “Inverno demografico: quale futuro per l’Italia?” 

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Si apre con la presenza della ministra per la Famiglia, natalit? e pari opportunit?, Eugenia Roccella, il programma di appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale nell’ambito dell’iniziativa “Marzo in Rosa”. “Inverno demografico: quale futuro per l’Italia?” ? stato il tema del dibattito, moderato dai giornalisti Diodato Pirone e Luca Cifoni – autori del volume “La trappola delle culle” – che si ? tenuto nella Sala Rivera di Palazzo Fibbioni a cui, oltre all’esponente del governo, hanno preso parte il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore alle Pari Opportunit? del Comune dell’Aquila, Ersilia Lancia, e l’assessore regionale alle Aree interne, Mario Quaglieri.

“Noi abbiamo iniziato a prendere gi? contromisure nella finanziaria – ha detto la ministra – per quanto gli spazi fossero ristretti e fossimo appena insediati – Abbiamo gi? investito 1,5 miliardi sulla famiglia e quindi sulla natalit? e anche sull’assunzione di donne e giovani, ed ? solo l’inizio – Bisogna inoltre promuovere un’alleanza con i territori, con gli enti locali – precisa la nota online. L’Abruzzo ha fatto molto da questo punto di vista – Parliamo di una delle regioni che ha pi? considerato centrale il problema della demografia, conoscendo bene quali sono le ricadute del problema demografico, del crollo demografico, soprattutto nelle aree interne”.

“Con questo evento l’amministrazione ha inteso sensibilizzare l’opinione pubblica su una tematica che interessa l’intera comunit?. Una discussione, quella con il ministro, molto importante che sicuramente potr? ispirare l’amministrazione per attuare ulteriori e maggiormente incisive politiche per le famiglie” ha aggiunto l’assessore Lancia – viene evidenziato sul sito web.

“Per cercare di affrontare un problema ormai strutturale, quale ? quello del calo delle nascite, occorre ripensare il sistema della politica di coesione, che non pu? non tener conto delle citt? intermedie come la nostra, cerniera di un sistema disequilibrato formato dalle grandi aree urbane e metropolitane del Paese e quelle pi? periferiche – recita la nota online sul portale web ufficiale. – ha sottolineato il sindaco Biondi – Valorizzare il sistema di servizi come scuole, sanit? e infrastrutture pu? essere un’opportunit? di sviluppo e crescita per l’intero territorio – Ed ? in tal senso che va letta l’operazione che stiamo portando avanti, con il ministro Abodi, per l’istituzione all’Aquila di un hub per la formazione di giovani, che punti alla loro professionalizzazione e creazione di competenze spendibili sul mercato del lavoro”.

