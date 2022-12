L’Aquila, FAMIGLIE: CENTRI SOCIO RICREATIVI PER RAGAZZI E ADOLESCENTI. ENTRO IL 19 DICEMBRE LE ISCRIZIONI.

- Advertisement -

Il Comune dell’Aquila, tramite l’Assessorato alle politiche sociali e educative, intende supportare le famiglie con figli tra i 6 e i 17 anni attraverso una rete di associazioni che svolgono attivit? socio ricreative e psico educative per ragazzi e adolescenti.

Sono 4 le associazioni che hanno aderito all’iniziativa: APS “Educazione al Benessere”, ASD “Basket 2K5”, APS “Centro Studi La Meta” e Opera San Giovanni Bosco, per un totale di 40 posti disponibili.

Per i pi? piccoli ? stato pensato il servizio “Dopo – aggiunge testualmente l’articolo online. ..la scuola”, che riguarda attivit? socio ricreative e psico educative per il tempo libero e si rivolge agli alunni che frequentano le scuole elementari e medie (indicativamente da 6 a 13 anni) con priorit? per coloro che presentano difficolt? scolastiche e/o difficolt? di accesso alle attivit? del tempo libero per motivi abitativi, economici e/o socio relazionali – aggiunge la nota pubblicata. Il “Centro Aggregativo per adolescenti”, invece, ? indirizzato a ragazzi pi? grandi (indicativamente 14-17 anni) con organizzazione calibrata in modo pi? rispondente alle esigenze di tale fase evolutiva –

Le famiglie interessate, con minori di et? compresa tra i 6 ed i 17 anni, residenti nel comune dell’Aquila, possono inoltrare la richiesta di iscrizione entro luned? 19 dicembre, secondo una delle seguenti modalit?: a mezzo PEC all’indirizzo politichesociali.cultura@comune – laquila – postecert.it, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da indirizzare a “Comune dell’aquila, via Aldo Moro, 30 – 67100 – L’Aquila” oppure tramite consegna a mano presso il protocollo della sede comunale di via Aldo Moro – recita il testo pubblicato online.

Per maggiori informazioni sul bando e per scaricare il modulo di domanda ? possibile consultare il seguente link: https://www.comune – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. laquila – viene evidenziato sul sito web. it/archivio19_cs-avvisi_0_916.html

