L’Aquila, Ferrovia L’Aquila-Roma, prima riunione del gruppo di lavoro per lo studio di fattibilità

“Un iniziale passo verso un grande traguardo”. Con queste parole il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha commentato la prima riunione del gruppo di lavoro composto da rappresentanti di Comune, Regione, Rfi e Mims, costituito – su richiesta del primo cittadino d’intesa con il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio – con l’obiettivo di definire la redazione dello studio fattibilit? tecnico economica per la realizzazione del collegamento ferroviario tra il capoluogo d’Abruzzo e Roma, attraverso il territorio marsicano e la citt? di Tagliacozzo –

Il progetto ? inserito tra le condizioni necessarie per la stesura e la redazione del contratto di programma tra il ministero delle Infrastrutture e della mobilit? sostenibili ed ? inserito nel Documento strategico della mobilita ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF).

La riunione, svoltasi in videoconferenza, “? stata l’occasione per intavolare la discussione su un’iniziativa fondamentale per L’Aquila e il complesso delle aree interne abruzzesi – precisa il comunicato. – ha spiegato il sindaco – I tecnici e i professionisti che procederanno alla redazione della proposta progettuale hanno avuto un preliminare momento di reciproca conoscenza e confronto per ragionare sulle complessit? dell’opera e sulle ipotesi di studio attuare – La rapidit? delle connessioni con la Capitale ? un obiettivo su cui questa amministrazione e la Regione sono impegnate da tempo nell’ambito di un processo di ammodernamento di servizi, che interesser? anche la velocizzazione della tratta Pescara-Roma, e comporter? un adeguamento infrastrutturale in grado di consentire superare il divario esistente con altre realt? del Paese, aumentando l’attrattivit? dei nostri territori sia in termini produttivi ed economici sia turistici”.

