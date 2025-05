L’Aquila, FESTA DI SAN PIETRO CELESTINO. IL COMUNE DELL’AQUILA GLI DEDICA UNO SPETTACOLO TEATRALE. INGRESSO GRATUITO

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Nel giorno di San Pietro Celestino, il 19 maggio, il Comune dell’Aquila celebra la figura del santo papa con uno spettacolo teatrale a ingresso gratuito, nell’ambito della rassegna di iniziative Il Cortile di Celestino, tornata in citt? in occasione dell’anno Giubilare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Domani, alle ore 19:30 all’Auditorium del Parco, al termine della Santa Messa nella basilica di Collemaggio, andr? in scena “Il ribelle di Dio”, rappresentazione teatrale a cura dell’associazione culturale “I Guastafeste” ETS, scritta e interpretata da Marco Valeri, con scenografie del maestro scultore Giampiero Gigliozzi.?Un’iniziativa intensa e suggestiva – afferma l’assessore al Turismo, Ersilia Lancia – che unisce spiritualit? e linguaggio teatrale, nel giorno in cui celebriamo il Santo che ha segnato la storia della nostra citt? e della cristianit?. Il Cortile di Celestino ? un progetto che guarda lontano: unisce memoria e attualit?, accompagnandoci verso la Perdonanza e verso il 2026, anno in cui L’Aquila sar? Capitale Italiana della Cultura – In questo anno giubilare, l’omaggio a Celestino V si arricchisce di significato e valore?.Lo spettacolo sar? introdotto dal giornalista e scrittore Angelo De Nicola, profondo conoscitore della figura di Celestino V e della storia aquilana – viene evidenziato sul sito web. Il programma completo della rassegna Il Cortile di Celestino ? scaricabile al seguente link:Clicca qui per il programma completo:https://www.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – si legge sul sito web ufficiale. it/moduli/downloadFile – php?file=oggetto_notizie/251041521060O__OProgramma_Il+Cortile+di+Celestino+15-04-25.jpg

