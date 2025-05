L’Aquila, Festival Città del Medioevo: sostegno del Comune con i fondi ReStart

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Ammonta a 75mila euro il finanziamento, a valere sui fondi ReStart, per il Festival delle citt? del Medioevo che si terr? all’Aquila, per la terza volta consecutiva, dal 27 al 29 giugno – riporta testualmente l’articolo online. L’iniziativa ? promossa dall’Universit? degli Studi dell’Aquila e dall’Amministrazione comunale, che ha confermato anche per quest’anno il proprio sostegno attraverso l’inserimento dell’evento tra le progettualit? del Filone B1 del programma ReStart, dedicato allo sviluppo culturale e alla promozione del territorio – recita il testo pubblicato online. “All’interno del lungo percorso che culminer? con la celebrazione dell’Aquila come Capitale italiana della Cultura 2026, il Festival delle citt? del Medioevo si propone ancora una volta come una manifestazione che mette al centro il valore della divulgazione storica verso il grande pubblico”, ha dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.“La manifestazione ha l’obiettivo di avvicinare i cittadini di ogni et? alla conoscenza di una realt? storica poco esplorata com’? quella del medioevo italiano ed europeo – recita il testo pubblicato online. L’edizione 2025 – ha annunciato il sindaco – prevede un approfondimento del rapporto tra le citt? e il cibo, con particolare attenzione al tema dello sfruttamento delle risorse, grazie all’intervento di storici, archeologi, storici dell’arte, architetti, scienziati, scrittori, economisti e giornalisti italiani ed europei”.Il progetto prevede una spesa complessiva di 110mila euro, coperta da un cofinanziamento dell’Universit? pari a 35mila euro e dal contributo Restart di 75mila euro – riporta testualmente l’articolo online. Il Comune dell’Aquila garantir?, inoltre, anche servizi gratuiti come l’esenzione dai canoni di suolo pubblico e affissione, l’uso dell’Auditorium del Parco, l’energia elettrica, il supporto logistico e la pulizia delle aree, nel rispetto delle disponibilit? e delle norme tecniche – “Sostenere il Festival delle citt? del Medioevo – ha concluso Biondi – significa investire nella conoscenza, nella partecipazione e nella qualit? dell’offerta culturale aquilana, in un percorso di crescita che unisce memoria e visione, passato e futuro, nella cornice di una citt? che si prepara a raccontare al mondo la sua storia e la sua rinascita”.

