L’Aquila, FIBROMIALGIA: INIZIATIVA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL’AQUILA

Domenica prossima, 28 maggio, il monumento storico della Fontana Luminosa, in piazza Battaglione Alpini all’Aquila, sar? illuminato di colore viola, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, su richiesta della sezione locale dell’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica (Aisf-ODV). L’obiettivo dell’iniziativa, sostenuta dal Comune dell’Aquila, ? di sensibilizzare l’opinione pubblica su una sindrome dolorosa e invalidante, che colpisce in Italia circa 3 milioni di persone di cui il 90% sono donne – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.

