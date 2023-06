L’Aquila, Fiera di San Massimo e mostra fotografica, le modifiche alla circolazione per domenica 11 giugno

- Advertisement -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Domenica 11 giugno è in programma la Fiera di San Massimo. Per questa ragione, la Polizia municipale ha provveduto alla pubblicazione di un'ordinanza che modifica la circolazione nell'area interessata dall'evento. Lo rende noto l'assessore Laura Cucchiarella.

In particolare, dalle 6 alle 21 di domenica saranno chiuse al traffico, con divieto di sosta con rimozione, via Tagliacozzo, via Castello, viale Malta, piazza Battaglione degli Alpini (Fontana luminosa) e viale Gran Sasso. Nello stesso arco di tempo, a via Pescara – nel tratto compreso tra le intersezioni con via Strinella e via Castello – sarà invertito il senso di marcia, con direzione via Strinella. I residenti o coloro che devono recarsi nell'area di via Garibaldi, piazza Santa Maria Paganica e viale Duca degli Abruzzi potranno accedere attraverso il percorso via Buccio di Ranallo – viale Duca degli Abruzzi, mentre l'uscita dall'area di San Bernardino sarà garantita attraverso Porta Leoni.

L'ordinanza è pubblicata sull'albo pretorio on line del Comune, a questo indirizzo

https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_498510_0_3.html

La Polizia municipale comunica inoltre che, sempre domenica 11 giugno, per la mostra fotografica "Va' Gran Sasso", corso Principe Umberto – da piazza Palazzo fino ai quattro cantoni – sarà chiuso al transito dalle 9 alle 22. L'ordinanza è pubblicata qui https://www.albo-pretorio.it/albo/archivio4_atto_0_498510_0_3.html .

