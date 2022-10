L’Aquila, Filetto: consegnati lavori ristrutturazione ex edificio scolastico

- Advertisement -

Un nuovo spazio a servizio delle associazioni locali e della comunit? di Filetto – aggiunge testualmente l’articolo online. ? quello che sorger? all’interno dell’ex edificio scolastico della frazione e che sar? oggetto di lavori di ristrutturazione, ammodernamento, riqualificazione e adeguamento sismico – riporta testualmente l’articolo online.

Alla cerimonia di consegna degli interventi alla ditta esecutrice delle opere, finanziate per 150mila euro con la delibera Cipe 24 del 2018, hanno partecipato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele, l’assessore alla vivibilit? e valorizzazione delle frazioni, Laura Cucchiarella, il capogruppo della Lega, Daniele Ferella, e il consigliere comunale Daniela Bontempo – riporta testualmente l’articolo online.

Poco meno di un anno la durata del cantiere che, secondo la tabella di marcia, sar? riconsegnato a giugno del 2023.

“Questa struttura diventer? un luogo di riferimento per i cittadini e coloro che vorranno utilizzarle per incontrarsi, tenere iniziative pubbliche o, semplicemente, ritrovarsi in spazi accoglienti, moderni e sicuri – precisa la nota online. Un’operazione molto attesa, al pari di quella gi? in atto sul cimitero (dove sono in corso i lavori di ampliamento), che testimonia l’attenzione dell’amministrazione nei confronti delle comunit? ed ? frutto di una programmazione attenta e sensibile alle istanze dei territori” hanno commentato sindaco, vice sindaco e assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale.

