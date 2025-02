L’Aquila, Finanziamento parcheggi in centro storico

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Giunta: ok a progetti per nuovi parcheggi in centro storico – recita il testo pubblicato online. Via libera della Giunta comunale ai progetti esecutivi per la realizzazione di tre parcheggi in centro storico – Gli interventi, per una somma totale 474mila euro, prevedono l’istituzione di circa cento nuovi posti auto – aggiunge testualmente l’articolo online. Gli spazi individuati per le aree di sosta si trovano all’incrocio tra via Tagliacozzo e il Parco del Castello (nell’area antistante Porta Castello); nei pressi della Chiesa di San Silvestro, dove si proceder? al recupero di un’area sottostante l’edificio di culto; in via Barete, all’altezza dell’incrocio con Viale Duca degli Abruzzi – Per quest’ultimo intervento si attender? la conclusione dei lavori per i sottoservizi che interessano la zona di via Giovanni XXIII, nel tratto compreso tra ponte Belvedere e la stessa via Barete – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Con queste operazioni si potr? fornire una risposta a residenti, cittadini e turisti per agevolare la fruizione del centro storico – riporta testualmente l’articolo online. Un tassello di un mosaico ben pi? ampio a cui vanno aggiunti la nascita dei parcheggi nell’ex Caserma Rossi, in Viale della Croce Rossa e i lavori di riqualificazione del Terminal con il ripristino entro l’anno del tapis roulant”, hanno spiegato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore ai Lavori Pubblici, Vito Colonna

