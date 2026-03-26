L’Aquila, firma contratto per restauro Chiesa di Santa Giusta di Bazzano: lavori per ridare splendore all’edificio storico

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo ha comunicato la firma del contratto per i lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di Santa Giusta di Bazzano, situata a L’Aquila.

La Chiesa di Santa Giusta di Bazzano è uno degli edifici religiosi più antichi della Diocesi aquilana, risalente alla prima metà del XIII secolo. Situata su antiche basiliche a capanna, la leggenda narra che sia stata costruita nel luogo dove una giovane donna, insieme al padre e allo zio provenienti dalla Puglia, è stata martirizzata.

L’edificio si distingue per la sua facciata in pietra dorata e decorazioni a tre ordini di colonnine, rappresentando un capolavoro dell’architettura romanica abruzzese. Dopo i danni subiti a causa del sisma del 2009, la Chiesa ha necessitato di interventi di messa in sicurezza e restauro.

Il primo lotto di interventi ha riguardato la ricomposizione della vela campanaria e della facciata, oltre al consolidamento strutturale di parte dell’edificio. Il secondo lotto di lavori, che prenderà presto il via, si concentrerà sul trattamento delle superfici murarie, degli affreschi e del pavimento all’interno della Chiesa.

Oggi è stato ufficialmente firmato il contratto per l’affidamento dei lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di Santa Giusta di Bazzano tra la Soprintendenza A.B.A.P. e la società Archeores Conservazione Beni Culturali S.r.l. con sede a Paganica, L’Aquila.

Il finanziamento per l’intervento, che ammonta a euro 1.500.000,00, proviene dalle delibere CIPE n.77/2015 e CIPE n.112/2017. L’architetto Augusto Ciciotti è il Responsabile Unico del Progetto.

Secondo il Soprintendente Massimo Sericola, la firma del contratto rappresenta il completamento di un iter complesso che precede il concreto inizio dei lavori: “Mi preme ringraziare il personale della Soprintendenza, che sta lavorando alacremente per dare nuovo impulso al recupero del patrimonio monumentale nel territorio di competenza”.

L’obiettivo finale dei lavori è quello di restituire al culto l’importante edificio religioso, preservando e valorizzando la bellezza e la storia di Santa Giusta di Bazzano per le generazioni future.