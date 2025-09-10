L’Aquila, Fondazione Carispaq, Marinelli presidente. le congratulazioni del sindaco dell’Aquila

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:“Desidero rivolgere le mie pi? sentite congratulazioni a Fabrizio Marinelli per la sua elezione a presidente della Fondazione Carispaq. A lui va il mio augurio di buon lavoro, nella certezza che sapr? guidare l’istituzione con la competenza e la visione necessarie a confermarne il ruolo di motore culturale, sociale ed economico per la citt? e per l’intero territorio provinciale, continuando la stretta collaborazione con l’Amministrazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Desidero, inoltre, ringraziare il presidente uscente, Domenico Taglieri, per l’impegno e la dedizione che hanno consentito di condividere progetti importanti di rilancio della citt?. La mia riconoscenza a Marco Fracassi per la partecipazione attenta e leale al momento di rinnovo del Consiglio: sono certo che il suo contributo continuer? ad essere un riferimento utile per la crescita della Fondazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Un saluto cordiale e un augurio di proficuo impegno, infine, va anche ai componenti del nuovo Consiglio di amministrazione – Raffaele Marola, Filiberto Di Tommaso, Giampaolo Arduini, Carla Persi, Pierluigi Panunzi e Vincenzo Santucci – che, con le loro diverse esperienze, potranno contribuire a rinnovare il legame tra Fondazione e territorio”. Cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

