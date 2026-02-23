L’Aquila, Fontana Luminosa illuminata di giallo e blu per il quarto anniversario della guerra in Ucraina

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Domani, 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario della guerra in Ucraina, la Fontana Luminosa sar? illuminata di giallo e blu.Il Comune dell’Aquila, pertanto, aderisce alla richiesta di adesione all’iniziativa nazionale formulata dal Network Associazioni per Ucraina (NAU), sotto l’alto patrocinio dell’Ambasciata d’Ucraina a Roma, accogliendo la proposta avanzata dall’Associazione 24 Febbraio Ucraina, attiva sul territorio aquilano nella promozione di iniziative umanitarie, culturali e di sensibilizzazione a sostegno della popolazione ucraina – viene evidenziato sul sito web.
