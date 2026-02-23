- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Febbraio 23, 2026
Attualità

L’Aquila, Fontana Luminosa illuminata di giallo e blu per il quarto anniversario della guerra in Ucraina

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Domani, 24 febbraio, in occasione del quarto anniversario della guerra in Ucraina, la Fontana Luminosa sar? illuminata di giallo e blu.Il Comune dell’Aquila, pertanto, aderisce alla richiesta di adesione all’iniziativa nazionale formulata dal Network Associazioni per Ucraina (NAU), sotto l’alto patrocinio dell’Ambasciata d’Ucraina a Roma, accogliendo la proposta avanzata dall’Associazione 24 Febbraio Ucraina, attiva sul territorio aquilano nella promozione di iniziative umanitarie, culturali e di sensibilizzazione a sostegno della popolazione ucraina – viene evidenziato sul sito web.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it

 

