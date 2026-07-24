L’Aquila, Formez: “Competenze e inclusione nel welfare dell’era dell’intelligenza artificiale”

Il presidente di Formez, Giovanni Anastasi, ha sottolineato l’importanza delle competenze, dell’innovazione e dell’inclusione come nuove sfide nel settore del welfare del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale. Questo messaggio è stato lanciato durante il Festival del Sociale de L’Aquila, un evento promosso dall’assessorato alle Politiche sociali della Regione Abruzzo in collaborazione con Formez.

Anastasi ha dichiarato che l’intelligenza artificiale e l’innovazione offrono un’opportunità per servizi migliori, più veloci e puntuali, all’insegna dell’inclusione e della comprensione dei bisogni reali. Ha inoltre sottolineato che investire in formazione e competenze è fondamentale per accompagnare lavoratori e organizzazioni nel cambiamento.

Il presidente di Formez ha evidenziato l’impegno dell’ente nella diffusione della cultura digitale e dell’intelligenza artificiale attraverso vari percorsi di alfabetizzazione e formazione rivolti alle amministrazioni pubbliche. In particolare, ha menzionato IRIDE, l’assistente digitale per la coesione realizzato a supporto della Regione Abruzzo, che mira a facilitare l’accesso alle informazioni e a rafforzare le politiche di inclusione e coesione sociale sul territorio.

Anastasi ha enfatizzato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, amministrazioni e territori per garantire che la trasformazione digitale porti a un reale progresso sociale ed economico, generando opportunità e benessere diffuso.

Il presidente di Formez ha chiuso il suo intervento sottolineando che “la competenza rappresenta oggi una delle principali forme di tutela del lavoro” e che “nessuno deve sentirsi escluso dal futuro”. La sfida dell’innovazione richiede un impegno congiunto per assicurare che l’evoluzione tecnologica porti a una società più inclusiva e prospera per tutti.