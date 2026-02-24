- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Febbraio 24, 2026
Politica

L’Aquila, Fratelli d’Italia: conferenza stampa sulla riforma giustizia e presentazione camper per il SI

Fratelli d’Italia Abruzzo: conferenza stampa sulla riforma della giustizia e presentazione del camper per il SI

Giovedì prossimo, 26 febbraio, alle ore 16:30, in via delle Medaglie d’Oro a L’Aquila, si terrà una conferenza stampa organizzata da Fratelli d’Italia dedicata alla riforma della giustizia. Durante l’evento sarà presentato il Camper per il Sì, che visiterà l’intero territorio abruzzese per informare i cittadini sulle ragioni del voto favorevole alla riforma.

Alla conferenza stampa parteciperà l’onorevole Francesco Filini, responsabile nazionale del dipartimento Programma di Fratelli d’Italia, insieme ai dirigenti e rappresentanti istituzionali abruzzesi del partito. L’iniziativa fa parte del programma di eventi organizzati dal coordinamento regionale di Fratelli d’Italia in vista del referendum che si terrà il 22 e 23 marzo prossimi.

L’obiettivo della conferenza è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della riforma della giustizia e di fornire informazioni ai cittadini abruzzesi attraverso il tour del Camper per il Sì. La stampa è invitata a partecipare all’evento.

L’appuntamento è quindi fissato per giovedì 26 febbraio alle ore 16:30 a L’Aquila, presso via delle Medaglie d’Oro. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio stampa di Fratelli d’Italia, rappresentato da Tiziana Le Donne.

L’Aquila, 24 febbraio 2026.

