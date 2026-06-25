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Politica

L’Aquila: Fratelli d’Italia esprime solidarietà alle famiglie colpite dal sisma in Venezuela

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Il drammatico sisma che ha colpito il Venezuela ha suscitato profonda commozione e grande preoccupazione. Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale dell’Abruzzo, ha dichiarato: “Ci stringiamo attorno alle famiglie colpite e ai nostri connazionali.” Verrecchia ha espresso il più sincero cordoglio alle famiglie delle vittime e la vicinanza ai feriti, agli sfollati e a quanti hanno perso casa, lavoro e punti di riferimento a causa di questa tragedia.

L’Abruzzo si unisce al popolo venezuelano e alla numerosa comunità di origine abruzzese che vive nel Paese sudamericano. Tra Abruzzo e Venezuela esiste un legame speciale, costruito nel corso di decenni attraverso la storia dell’emigrazione. Migliaia di abruzzesi, principalmente dagli anni ’50, scelsero il Venezuela come terra di opportunità e futuro, contribuendo al suo sviluppo e mantenendo vivo il legame con la propria regione d’origine. Oggi il Venezuela ospita una delle più importanti comunità abruzzesi nel mondo, con oltre 30 mila abruzzesi e loro discendenti che rappresentano un ponte tra le due realtà.

Verrecchia ha sottolineato il dovere morale di manifestare la vicinanza a chi vive momenti di paura, sofferenza e incertezza. Il pensiero va alle famiglie colpite, ai soccorritori e a coloro che operano per garantire assistenza alle popolazioni interessate. L’Abruzzo non dimentica il contributo della comunità abruzzese in Venezuela, rinnovando il legame di fratellanza e solidarietà.

Il capogruppo ha concluso auspicando che il Venezuela possa superare rapidamente l’emergenza e tornare alla normalità. La comunità abruzzese in Venezuela ha dato un contributo significativo alla regione nel corso degli anni e ora è il momento di rinnovare il legame di solidarietà.

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