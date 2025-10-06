- Spazio Pubblicitario 01 -
lunedì, Ottobre 6, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàL’Aquila, Frazioni. A Monticchio affidati lavori campo sportivo, mentre procede spedito iter...
Attualità

L’Aquila, Frazioni. A Monticchio affidati lavori campo sportivo, mentre procede spedito iter per recupero Chiesa San Nicola

- Spazio Pubblicitario 02 -

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:“Buone notizie per la frazione di Monticchio: i lavori per il campo sportivo sono stati affidati e prossimamente aprir? il cantiere – Anche per il recupero della chiesa di San Nicola di Bari l’iter tecnico amministrativo sta procedendo in maniera spedita”.A dare l’annuncio ? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. Il Comune dell’Aquila, infatti, ha affidato i lavori per la riqualificazione del campo sportivo di Monticchio, finanziato nell’ambito del Piano periferie – da 18 milioni complessivi – per un importo di 700mila euro – Gli interventi, che avranno una durata di sette mesi, consisteranno nel rifacimento del terreno da gioco con erba sintetica, impianto di irrigazione, nuove recinzioni che permetteranno di separare il tracciato pedonale con l’area di gioco e nuove panchine – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale.   “Questa operazione, che abbiamo presentato all’inizio dell’anno, consentir? di restituire alla comunit? di Monticchio un’infrastruttura molto attesa da sportivi e appassionati – ha spiegato l’assessore allo Sport, Vito Colonna – Il nuovo campo sar? realizzato secondo gli standard che consentiranno lo svolgimento di gare Figc e sar? un punto di riferimento per i ragazzi dell’intero territorio”.Sulla questione della chiesa parrocchiale, invece, l’Ufficio speciale per la ricostruzione dell’Aquila, che curer? l’intervento per una somma di circa 530mila euro a valere sulla delibera Cipe 77/2015, ha pubblicato la determinazione a contrarre per l’individuazione, attraverso una procedura negoziata, dell’operatore economico che realizzer? i lavori di consolidamento e restauro – “Si tratta – ha aggiunto il primo cittadino – di un virtuoso esempio di collaborazione istituzionale che coinvolge Comune, Usra e Segretariato regionale per l’Abruzzo del Mic. L’obiettivo, condiviso con il consigliere comunale Gloria Nardecchia che sta seguendo da vicino l’intera vicenda, ? arrivare alla rapida riapertura dell’edificio di culto – riporta testualmente l’articolo online. Non ? il solo intervento che stiamo portando avanti nella frazione, dove oltre ai fondi per il campo sportivo, abbiamo investito 300mila euro per la rifunzionalizzazione dell’ex scuola primaria e 40mila euro per il recupero e la valorizzazione dello storico fontanile”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it

 

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it