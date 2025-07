L’Aquila, Frazioni: Cucchiarella “Nuova viabilità e strutture per la comunità a Civita di Bagno e Pianola”

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:La Giunta Comunale, riunita oggi a Palazzo Margherita, ha deliberato, tra le altre, due proposte che andranno al vaglio del Consiglio Comunale, promosse dall’assessore alle politiche urbanistiche Francesco De Santis.La prima relativa alla variazione di PRG per la realizzazione di un piccolo complesso residenziale in zona Pianola, tra via della Marchesa, via della Gazza e via Mausonia – si apprende dal portale web ufficiale. Attraverso questo intervento si otterr? la realizzazione dell’ampliamento della sede stradale proprio di via della Marchesa, che collegher? in modo efficiente la SR615 a via Mausonia – viene evidenziato sul sito web. L’altra deliberazione riguarda la realizzazione da parte di un privato di un impianto sportivo a Civita di Bagno, in un’area precedentemente destinata ad attrezzature culturali – aggiunge la nota pubblicata. L’intervento preveder? la realizzazione di un impianto di pesca sportiva con annessa area di parcheggio, la sistemazione dell’asfalto esistente di via Giacomo da Bagno con la contestuale realizzazione, sempre in asfalto, della parte sterrata della sede stradale – si apprende dalla nota stampa. Inoltre, ? prevista la realizzazione di opere aggiuntive presso il centro Anziani San Raniero – dove a breve verr? riconsegnato il campo sportivo polivalente in erba sintetica – che vedr? la sistemazione dell’area di parcheggio esistente, la messa in sicurezza della zona di scolo delle acque oltre all’ampliamento con realizzazione di aree a verde e imbrecciate – si apprende dalla nota stampa. Grande soddisfazione espressa dall’assessore alla sicurezza Stradale e frazioni Laura Cucchiarella: “un grazie alla struttura dell’assessore De Santis, per mezzo della quale si ? riuscito ad ottenere questi risultati, certi che il Consiglio Comunale dar? seguito con votazioni favorevoli a questi interventi tanto rilevanti sia per la viabilit? e la sicurezza stradale che per la valorizzazione delle nostre frazioni”.

