L’Aquila, Frecce Tricolori all’Aquila. Al via i corsi di Cultura Aeronautica negli istituti scolastici dell’Aquila, in preparazione dell’evento di giugno

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:L’Aquila si prepara ad accogliere i corsi di Cultura Aeronautica promossi dall’Aeronautica Militare al via dal 24 febbraio in alcuni istituti superiori del territorio comunale e provinciale – si apprende dalla nota stampa. Un’iniziativa di alto valore formativo e istituzionale che coinvolger? centinaia di studenti, in attesa del ritorno delle Frecce Tricolori, la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare, che si esibir? sui cieli della citt? con il suo straordinario “air show” nell’anno di Capitale italiana della Cultura 2026, il 13 e 14 giugno prossimi.L’iniziativa rappresenta un’occasione straordinaria di crescita per i giovani, che potranno approfondire la conoscenza del mondo dell’aeronautica, delle tecnologie, della sicurezza del volo e delle opportunit? professionali offerte dalle Forze Armate e dalla Difesa, entrando in contatto diretto con personale altamente qualificato dell’Aeronautica Militare – recita la nota online sul portale web ufficiale. “I corsi sono un’esperienza che unisce scuola, istituzioni e Forze Armate, offrendo ai nostri ragazzi strumenti di conoscenza e occasioni concrete di orientamento – dichiarano il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il consigliere comunale con delega alla valorizzazione dell’aeroporto, Livio Vittorini – ? un progetto che rafforza il senso di comunit? attorno a un’infrastruttura strategica come l’Aeroporto dei Parchi di Preturo”.Il programma comincia il 24 febbraio prossimo con una conferenza presso il Convitto “Domenico Cotugno” e coinvolger? circa 300 studenti – Il 25 febbraio, invece, si terranno due incontri presso l’istituto superiore “Amedeo d’Aosta” e il liceo scientifico “Andrea Bafile” con la partecipazione complessiva di circa 450 studenti – precisa il comunicato. Nella stessa giornata ? previsto anche un sopralluogo all’Aeroporto dei Parchi di Preturo con studenti e docenti dell’Aeronautica Militare – La fase teorica dei corsi si svolger? dal 16 al 19 marzo, mentre il 20 ? in programma un media day presso l’Aeroporto di Preturo – aggiunge testualmente l’articolo online. Dal 23 al 25 marzo si terr? la fase pratica di volo, momento centrale dell’esperienza formativa – si apprende dal portale web ufficiale. Il 26 marzo ? prevista la cerimonia conclusiva – si apprende dal portale web ufficiale. Oltre agli istituti aquilani, sono state coinvolte anche due scuole di Avezzano: l’Istituto “Serpieri” e il “Torlonia-Croce”.I corsi anticipano uno degli appuntamenti pi? attesi del 2026: il ritorno all’Aquila della Pattuglia Acrobatica Nazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Le Frecce Tricolori, gi? protagoniste nel 2024 dopo 27 anni di assenza, torneranno ad esibirsi in occasione dell’anno di Capitale italiana della Cultura, consolidando un legame che unisce identit? nazionale, spettacolo, tecnologia e partecipazione popolare – “L’Aeronautica Militare – proseguono il sindaco Biondi e il consigliere Vittorini – non porta soltanto uno straordinario spettacolo come quello delle Frecce Tricolori, ma costruisce relazioni e fa conoscere le competenze del mondo della Difesa, avvicinando i giovani a percorsi di studio e professionali legati all’innovazione e alla tecnologia – viene evidenziato sul sito web. Una collaborazione che testimonia la capacit? della citt? di coniugare formazione, identit? nazionale e futuro – Investire sull’aeroporto significa investire su sviluppo, sicurezza, protezione civile e opportunit? per le nuove generazioni – precisa la nota online. ? questa la visione che stiamo portando avanti con determinazione”.

