L’Aquila, Frecce Tricolori. Passaggio posticipato al 5 agosto

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il passaggio all’Aquila della Pattuglia acrobatica nazionale, inizialmente previsto per il 4 agosto, ? stato posticipato al giorno successivo, sabato 5 agosto, indicativamente tra le 11.30 e le 11.45.

Le contestuali iniziative di approfondimento, con ospiti di rilevanza nazionale, che intratterranno il pubblico con informazioni di carattere divulgativo e curiosit? attorno al mondo dell’Aeronautica militare e alle Frecce Tricolori, si terranno nella scalinata di San Bernardino, tra le 10.30 e le 12.

La partecipazione ? libera ? gratuita, con ingresso garantito fino ad esaurimento dei posti disponibili – precisa il comunicato. ? tuttavia consigliata la prenotazione per gruppi superiori a 10 persone, mediante la compilazione dell’apposito modulo di domanda pubblicato sul portale istituzionale del Comune dell’Aquila (all’indirizzo web www.comune – si apprende dalla nota stampa. laquila – viene evidenziato sul sito web. it, sezione Avvisi), che andr? trasmesso a mezzo mail all’indirizzo aqprogettispeciali@comune – recita la nota online sul portale web ufficiale. laquila – it oppure consegnato direttamente presso gli uffici comunali di Palazzo Fibbioni, in via San Bernardino, entro e non oltre gioved? 3 agosto – aggiunge testualmente l’articolo online.

Lo riporta una nota diffusa, nelle ultime ore, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 12, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it