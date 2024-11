L’Aquila, Funivia: da giunta ok a progetto sostituzione funi portanti

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Via libera della giunta comunale al progetto esecutivo per la sostituzione delle quattro funi portanti della funivia del Gran Sasso – riporta testualmente l’articolo online. Un’operazione da 4 milioni di euro, finanziata integralmente con fondi di bilancio comunale, individuati a seguito dell’approvazione, all’unanimit?, del Consiglio comunale di un emendamento al rendiconto dell’esercizio 2023, proposto dal sindaco Pierluigi Biondi – precisa il comunicato. La somma ? stata reperita attraverso il ricorso alle disponibilit? accertate nella quota di avanzo di amministrazione – si apprende dalla nota stampa. Come noto l’indicazione dell’anticipazione della sostituzione, prevista per il 2028, era inserita tra le prescrizioni contenute nel provvedimento di nulla osta tecnico con cui l’Agenzia nazionale per sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ha dato il via libera, l’11 gennaio scorso, alla riapertura al pubblico della funivia – si apprende dal portale web ufficiale. “Un chiaro segnale di come il Gran Sasso sia al centro dell’agenda politica dell’amministrazione che ha profuso uno sforzo significativo – riporta testualmente l’articolo online. Si tratta di una iniziativa incisiva e prospettica per salvaguardare il futuro della montagna aquilana e sostenere i suoi operatori e lavoratori” ha commentato il sindaco Biondi.

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 12, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it