L’Aquila, Funivia Gran Sasso, le prime due funi sono state posate, a breve partiranno i lavori per le altre due funi portanti da installare sull’impianto

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Si lavora a ritmi serratissimi per le complesse operazioni di sostituzione delle funi portanti della Funivia del Gran Sasso d’Italia – La pioggia e la grandine delle settimane scorse non hanno ostacolato le attivit?, che procedono come da cronoprogramma – si apprende dal portale web ufficiale. Le prime due funi sono state sistemate – Si attende, adesso, l’arrivo della quarta bobina di fune assicurato entro i primi giorni di luglio – riporta testualmente l’articolo online. “I lavori seguono l’iter programmato e avanzano regolarmente – La prima linea della funivia ? stata sistemata e ora passeremo all’intervento sull’altra linea dell’infrastruttura, procedendo alla sistemazione delle altre due funi portanti”, sottolinea Marco Cordeschi, direttore dei lavori. Terminate le operazioni di sostituzione, prima di poter procedere alla riapertura dell’impianto, ci sar? il collaudo da parte di ANSFISA, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.All’esito positivo del collaudo, sar? possibile far ripartire la funivia che torner? fruibile per i turisti che arriveranno nel comprensorio montano aquilano – aggiunge testualmente l’articolo online. Un intervento strategico finanziato interamente dal Comune dell’Aquila, frutto del lavoro sinergico dell’amministrazione a guida Pierluigi Biondi, dei consiglieri comunali Livio Vittorini e Luigi Faccia e del Centro turistico del Gran Sasso, presieduto da Gianluca Museo – recita il testo pubblicato online. Il valore complessivo delle operazioni ? di circa 4 milioni di euro, derivanti da un’applicazione dell’avanzo di bilancio, pi? ulteriori 3 milioni e mezzo dal MIT, che saranno utilizzati per la revisione generale dell’impianto – riporta testualmente l’articolo online. Ricordiamo che, per sopperire alla chiusura dell’impianto, il CTGS ha attivato un servizio navetta sostitutivo disponibile per il trasporto da Fonte Cerreto a Campo Imperatore – Il servizio nel mese corrente ? attivo di sabato, domenica e nei giorni festivi, effettuando le seguenti corse: tre in andata alle ore 8:30, 12:30, 16:30; tre invece le corse in ritorno alle ore 8:30, 13:30 e 17:30.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, in giornata, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web del Comune di L’Aquila, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: comune.laquila.it