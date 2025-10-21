L’Aquila, Funivia Roio. Via libera della Giunta al piano di fattibilità per il collegamento tra il centro città e il polo universitario

Comune di L’Aquila, ultime dal sito web istituzionale:Un nuovo passo avanti per la realizzazione della funivia urbana dell’Aquila – si apprende dal portale web ufficiale. La Giunta comunale ha, infatti, approvato il Progetto di fattibilit? tecnica ed economica (Pfte) per il collegamento a fune che unir? la zona del centro storico con il polo universitario di Roio – recita il testo pubblicato online. La soluzione scelta prevede una stazione di partenza in via XX Settembre, all’altezza del ponte di Sant’Apollonia, e una stazione di arrivo nel polo universitario di Roio, sul versante sud-est. L’impianto, del tipo monofune con cabine da dieci posti, consentir? di superare rapidamente il dislivello tra il centro urbano e la collina universitaria – si apprende dal portale web ufficiale. Il costo del Pfte dell’opera ? di circa 200mila euro – riporta testualmente l’articolo online. “L’opera, prevista dal Piano urbano della mobilit? sostenibile (Pums), mira a creare un sistema di trasporto ecologico e innovativo capace di ridurre traffico e inquinamento, facilitando gli spostamenti tra il centro citt? e il campus universitario – riporta testualmente l’articolo online. ? un progetto strategico e di visione – hanno dichiarato il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e l’assessore alla Mobilit?, Paola Giuliani – che coniuga sostenibilit?, innovazione e valorizzazione del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. La funivia collegher? idealmente e materialmente il cuore urbano con la cittadella universitaria, rendendo L’Aquila una citt? pi? ancora pi? accogliente, moderna e sostenibile dal punto di vista ambientale”.

