giovedì, Settembre 25, 2025
Attualità

L’Aquila, Garante degli anziani e consultori: il primo ottobre riunione della terza commissione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:La terza commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Politiche sociali, culturali e formative, si riunir? mercoled? 1 ottobre, alle 10.30 in prima e alle 11 in seconda convocazione, nella sala preconsiliare della residenza municipale di palazzo Margherita, in piazza Palazzo – riporta testualmente l’articolo online. Lo rende noto il presidente, Fabio Frullo – riporta testualmente l’articolo online. La seduta sar? dedicata all’esame di temi di particolare rilevanza sociale e sanitaria per la comunit? cittadina – In particolare, sar? presentato il Garante degli anziani e saranno analizzate le problematiche dei consultori.“La figura del Garante – ha affermato il Frullo – rappresenta un importante punto di riferimento istituzionale a tutela dei diritti, della dignit? e del benessere delle persone anziane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante la seduta verranno illustrati il ruolo, le competenze e gli obiettivi che guideranno l’attivit? del nuovo Garante, in un’ottica di ascolto e di supporto alle esigenze di una fascia sempre pi? significativa della popolazione – si apprende dalla nota stampa. La commissione inoltre affronter? le principali criticit? emerse nell’attivit? dei consultori, con l’intento di individuare possibili soluzioni volte a rafforzarne la funzione di presidio territoriale a favore delle famiglie, delle donne, dei giovani e dei cittadini tutti – L’approfondimento sar? orientato a garantire un miglioramento dei servizi offerti, con particolare attenzione all’accessibilit? e alla qualit? delle prestazioni”.“La riunione – ha concluso il presidente della terza commissione – si inserisce in un percorso di confronto costante e costruttivo tra istituzioni, operatori e comunit? locale, con l’obiettivo di promuovere politiche attente ai bisogni dei cittadini e in grado di rafforzare la coesione sociale”.

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it

 

