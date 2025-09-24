L’Aquila, Garante degli anziani e consultori: il primo ottobre riunione della terza commissione

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:La terza commissione del Consiglio comunale dell’Aquila, Politiche sociali, culturali e formative, si riunir? mercoled? 1 ottobre, alle 10.30 in prima e alle 11 in seconda convocazione, nella sala preconsiliare della residenza municipale di palazzo Margherita, in piazza Palazzo – riporta testualmente l’articolo online. Lo rende noto il presidente, Fabio Frullo – riporta testualmente l’articolo online. La seduta sar? dedicata all’esame di temi di particolare rilevanza sociale e sanitaria per la comunit? cittadina – In particolare, sar? presentato il Garante degli anziani e saranno analizzate le problematiche dei consultori.“La figura del Garante – ha affermato il Frullo – rappresenta un importante punto di riferimento istituzionale a tutela dei diritti, della dignit? e del benessere delle persone anziane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Durante la seduta verranno illustrati il ruolo, le competenze e gli obiettivi che guideranno l’attivit? del nuovo Garante, in un’ottica di ascolto e di supporto alle esigenze di una fascia sempre pi? significativa della popolazione – si apprende dalla nota stampa. La commissione inoltre affronter? le principali criticit? emerse nell’attivit? dei consultori, con l’intento di individuare possibili soluzioni volte a rafforzarne la funzione di presidio territoriale a favore delle famiglie, delle donne, dei giovani e dei cittadini tutti – L’approfondimento sar? orientato a garantire un miglioramento dei servizi offerti, con particolare attenzione all’accessibilit? e alla qualit? delle prestazioni”.“La riunione – ha concluso il presidente della terza commissione – si inserisce in un percorso di confronto costante e costruttivo tra istituzioni, operatori e comunit? locale, con l’obiettivo di promuovere politiche attente ai bisogni dei cittadini e in grado di rafforzare la coesione sociale”.

