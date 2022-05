L’Aquila, Gemellaggi: approvato il Patto di amicizia con la nobile contrada dell’Aquila di Siena

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

La Nobile Contrada dell’Aquila di Siena e il Comune dell’Aquila stipuleranno un patto di amicizia, per formalizzare il loro storico vincolo e per potenziare il rapporto tra le due comunit, organizzando incontri e visite reciproche – recita la nota online sul portale web ufficiale.

La Giunta comunale dell’Aquila ha infatti approvato lo schema del Patto di amicizia tra l’ente e la Contrada senese, con la quale verr ufficializzato “un legame – scritto nel provvedimento e nello schema del Patto – che dura da quasi un secolo”. Nella delibera si fa riferimento tra l’altro agli scambi di doni e di visite avvenute dalla seconda met degli anni cinquanta e viene ricordata la costante presenza della contrada alla Perdonanza celestiniana – si legge sul sito web ufficiale. Viene inoltre sottolineato come il rito dell’offerta dell’olio, che alimenta la lampada votiva del mausoleo di San Bernardino da Siena, ebbe origine nel 1957, “proprio su iniziativa della Contrada, per poi vedere nel corso degli anni il coinvolgimento delle scolaresche di tutta la provincia senese”. In occasione del decennale del sisma, inoltre, l’Onorando Priore della nobile Contrada dell’Aquila aveva rimarcato la volont “di testimoniare e rinnovare nel tempo il legame con il capoluogo abruzzese e con la sua gente forte e gentile, nella speranza che vi sia presto la possibilit di incontrarsi per rinsaldare il gemellaggio”.

Di qui la comune intesa di stipulare un Patto di amicizia, gi approvato anche dall’assemblea generale della Contrada – si legge sul sito web ufficiale. Gli impegni di Contrada e Comune saranno quelli di “riannodare e potenziare i rapporti e la conoscenza tra le due comunit, organizzando – con particolare riguardo per la componente giovanile – incontri e reciproche visite”, nonch “di promuovere (e facilitare lo svolgimento di) manifestazioni culturali tese all’approfondimento dei vincoli fra L’Aquila e la Nobile Contrada dell’Aquila, nonch della storia e delle tradizioni rispettive”, sostenendo e divulgando congiuntamente “ogni ulteriore iniziativa mirata a contribuire a una sempre maggiore crescita morale e materiale del popolo aquilino e della cittadinanza aquilana”.

Per le attivit da organizzare saranno coinvolti l’Arcidiocesi dell’Aquila e il convento di San Bernardino dei frati minori.

Il Patto di Amicizia sar sottoscritto al Palazzetto dei Nobili venerd 20 maggio, durante la visita che un’ampia rappresentanza di contradaioli effettuer in citt per la festa di San Bernardino da Siena, in occasione della quale la Contrada doner anche l’olio per la lampada votiva del Santo – riporta testualmente l’articolo online.

