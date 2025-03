L’Aquila, Gemellaggi: Assessore Lancia in visita a Rottweil

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:Si ? conclusa nei giorni scorsi la visita istituzionale da parte dell’Amministrazione Comunale alla citt? gemellata di Rottweil. “Un appuntamento coincidente con il Fasnet, ovvero della festa del Carnevale che rappresenta da sempre un momento di coinvolgimento e condivisione per le rispettive comunit?. ? stata l’occasione di manifestare e rinnovare i sentimenti di amicizia e collaborazione che ormai da quasi 40 anni legano le due citt?, anche attraverso un sostegno importante dell’associazione ”Amici dell’Aquila a Rottweil” che quest’anno si appresta a festeggiare i venticinque anni di attivit?” ha dichiarato l’Assessore con delega ai Gemellaggi, Ersilia Lancia – si apprende dal portale web ufficiale. “Al sindaco Christian Ruf, ho manifestato sentimenti di gratitudine da estendere a tutta la comunit? della cittadina tedesca, rinnovando l’impegno di collaborazione che meglio potr? esplicarsi anche in vista della terza edizione del premio congiunto per la cooperazione comunale tra Italia e Germania, istituito dai Presidenti Mattarella e Steinmeier. Dobbiamo mettere a terra una serie di progetti che devono puntare a rafforzare i legami tra le due citt?, consapevoli che il valore delle diplomazie degli enti locali possa rivelarsi, ora pi? che mai, strumento decisivo di rafforzamento dell’attivit? amministrativa”.

