L’Aquila, giornata dedicata alla danza e alle emozioni con Serena Boselli per l’associazione Sensazione di Movimento

Nel mese di marzo, dedicato alla valorizzazione dell’universo femminile, l’associazione sportiva Sensazione di Movimento organizzerà un’interessante giornata dedicata alla danza e all’espressione delle emozioni presso l’Aquila.

L’evento si terrà domenica 22 marzo e vedrà la partecipazione di Serena Boselli, artista e insegnante di danza orientale pluripremiata e autrice del libro “Oltre l’Infinito” nonché ideatrice dei progetti “Il Colore delle Emozioni” e “L’Energia dei 4 Elementi”.

L’iniziativa propone un percorso formativo ed esperienziale di sette ore che intreccia danza, pittura e meditazione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esprimere sentimenti e sensazioni attraverso il movimento e la creatività.

Il laboratorio multidisciplinare Il Colore delle Emozioni si terrà dalle 10 alle 13 e sarà seguito nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, dal seminario di danza open level L’Energia dei 4 Elementi. Entrambe le sessioni offriranno ai partecipanti la possibilità di esplorare movimento, respiro e creatività come strumento di conoscenza di sé e di connessione profonda tra corpo, emozione ed energia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 329 375 6027 (Midia Nazad).

Si tratta di un evento unico nel suo genere che permetterà ai partecipanti di immergersi in un viaggio esperienziale nella danza e nella consapevolezza corporea, promuovendo l’equilibrio psicofisico e una gestione consapevole delle emozioni.