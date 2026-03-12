- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeEventi e CulturaL’Aquila, giornata dedicata alla danza e alle emozioni con Serena Boselli per...
Eventi e Cultura

L’Aquila, giornata dedicata alla danza e alle emozioni con Serena Boselli per l’associazione Sensazione di Movimento

- Spazio Pubblicitario 02 -

Nel mese di marzo, dedicato alla valorizzazione dell’universo femminile, l’associazione sportiva Sensazione di Movimento organizzerà un’interessante giornata dedicata alla danza e all’espressione delle emozioni presso l’Aquila.

L’evento si terrà domenica 22 marzo e vedrà la partecipazione di Serena Boselli, artista e insegnante di danza orientale pluripremiata e autrice del libro “Oltre l’Infinito” nonché ideatrice dei progetti “Il Colore delle Emozioni” e “L’Energia dei 4 Elementi”.

L’iniziativa propone un percorso formativo ed esperienziale di sette ore che intreccia danza, pittura e meditazione, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esprimere sentimenti e sensazioni attraverso il movimento e la creatività.

Il laboratorio multidisciplinare Il Colore delle Emozioni si terrà dalle 10 alle 13 e sarà seguito nel pomeriggio, dalle 14 alle 18, dal seminario di danza open level L’Energia dei 4 Elementi. Entrambe le sessioni offriranno ai partecipanti la possibilità di esplorare movimento, respiro e creatività come strumento di conoscenza di sé e di connessione profonda tra corpo, emozione ed energia.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 329 375 6027 (Midia Nazad).

Si tratta di un evento unico nel suo genere che permetterà ai partecipanti di immergersi in un viaggio esperienziale nella danza e nella consapevolezza corporea, promuovendo l’equilibrio psicofisico e una gestione consapevole delle emozioni.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it