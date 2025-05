L’Aquila, Giornata della Legalità: all’Aquila la XXXIII edizione del Premio Borsellino. Studenti, istituzioni e testimoni a confronto sul tema “La memoria è impegno”

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:Si ? tenuto questa mattina, presso l’Auditorium del Parco dell’Aquila, l’incontro dal titolo “La memoria ? impegno”, promosso nell’ambito della XXXIII edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino, organizzato dal Comune dell’Aquila in collaborazione con l’associazione Societ? Civile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’evento si ? svolto in concomitanza con la Giornata per la Legalit? e nel 33? anniversario della strage di Capaci – in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, insieme a sua moglie Francesca Morvillo, e agli agenti di scorta – alla presenza di numerosi studenti degli istituti superiori cittadini, protagonisti attivi del dibattito – riporta testualmente l’articolo online. Tra le autorit? civili e militari intervenute, hanno partecipato il senatore Etelwardo Sigismondi, componente della Commissione parlamentare antimafia, e, invitati personalmente dal sindaco, Pierluigi Biondi, i quattro magistrati ordinari che iniziano oggi il tirocinio al Tribunale dell’Aquila – Francesco Vincelli, Nicole De Angelis, Manfredi De Aloysio e Davide Di Lorenzo – e i tre tirocinanti mirati – Dino Tarquini, Valentino Marzano e Alessandra Scioli – che il 28 maggio sceglieranno l’ambito in cui operare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ?Era un sabato molto caldo – ha detto il sindaco alla platea – Ricordo perfettamente quel giorno – recita il testo pubblicato online. Un mio compagno festeggiava i 18 anni – precisa la nota online. La notizia della strage di Capaci ci trafisse e acceler? la nostra maturazione – si apprende dalla nota stampa. Cambi? il nostro modo di guardare la realt? e suscit? un rinnovato impegno per noi, dopo la grande temperie degli anni di piombo e la met? degli anni Ottanta segnati dal terrorismo politico – recita il testo pubblicato online. Con quella data, e poi con il 19 luglio, l’impegno civile ricominci?, si rafforz?.?Si sentono ancora oggi il dolore e il peso delle cose accadute, ma altrettanto forti devono essere le parole di speranza e fiducia – La violenza e la sopraffazione non rendono liberi: la mafia ? schiavit?. Solo attraverso lo studio e la curiosit? potete votare la vostra vita alla libert?, che ? un gesto rivoluzionario – recita il testo pubblicato online. Insieme alla libert? c’? il dovere: fare ogni giorno il proprio dovere e contribuire a migliorare la comunit? dove si ? avuto il destino di nascere – recita la nota online sul portale web ufficiale. All’Aquila come a Caivano – recita il testo pubblicato online. Anche per questo ho voluto che fossero presenti i nuovi magistrati tirocinanti: perch? siano, con la loro presenza, un segno concreto di continuit? e di fiducia nelle istituzioni, e un esempio di impegno per i pi? giovani – precisa il comunicato. La legalit? non ? una retorica, ? una scelta quotidiana?.La mattinata ? proseguita con gli interventi del prefetto Renato Cortese, Direttore dei Reparti della Polizia di Stato, del prefetto Luigi Savina, gi? vicecapo della Polizia, del parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, e dell’imprenditore e testimone di giustizia Luigi Leonardi, che hanno offerto testimonianze dirette e stimolato il confronto con i ragazzi.All’esterno dell’Auditorium, era presente il “Pullman azzurro” della Polizia di Stato, punto informativo e didattico per l’educazione alla legalit?.La giornata si ? conclusa con un momento di riflessione collettiva e l’invito, rivolto alle nuove generazioni, a custodire la memoria come fondamento per un impegno quotidiano e concreto nella costruzione di una societ? pi? giusta –

Lo riporta una nota diffusa, poco fa, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it