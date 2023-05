L’Aquila: Giornata della sindrome di Ehlers Danlos, lunedì Fontana Luminosa illuminata di blu

- Advertisement -

Luned? prossimo, 15 maggio, il monumento storico della Fontana Luminosa in piazza Battaglione Alpini, all’Aquila, sar? illuminato di colore blu per sensibilizzare la cittadinanza sulla sindrome vascolare di Ehlers-Danlos (EDS) e sui disturbi dello spettro di ipermobilit? (HSD), nel mese dedicato alle persone che vivono in tutto il mondo con queste patologie rare e complesse – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’amministrazione comunale, infatti, in un’ottica di collaborazione e di sostegno, ha accolto con favore la richiesta di adesione alla campagna internazionale di sensibilizzazione promossa dall’associazione nazionale spagnola ANSEDH e dalla onlus italiana AISED, che da anni sostengono iniziative di ricerca e di formazione per diffondere la consapevolezza e la conoscenza di queste malattie rare – si apprende dalla nota stampa.

