L’Aquila, Giornata dell’Europa: Eurodesk Informagiovani L’Aquila vince bando per sensibilizzazione giovani voto UE. Domani la presentazione del progetto che vede il Comune una delle 13 sedi in Italia

- Advertisement -

Comune di L’Aquila, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale:

Il progetto di Eurodesk del Comune dell’Aquila – connesso al servizio Informagiovani della Municipalit? – per la sensibilizzazione dei giovani sul voto per il Parlamento europeo, previsto per il prossimo anno, sar? illustrato domani nel corso di una conferenza stampa che si terr? domani, 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, alle 11.45, nella sala Rivera della sede centrale della Municipalit? a palazzo Fibbioni (via San Bernardino 4). Interverranno, tra gli altri, il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore alle Politiche giovanili, Ersilia Lancia e Gianvito Pappalepore, presidente della Casa del Volontariato, che gestisce questi servizi per conto dell’amministrazione comunale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il progetto ? risultato vincitore di un bando sostenuto dal Parlamento Europeo che ha coinvolto i 27 Stati membri dell’Ue, e L’Aquila sar? uno dei 13 punti in tutta Italia in cui saranno allestite delle iniziative di vario genere per sensibilizzare i giovani sulle opportunit? di mobilit? e per incoraggiarli a diventare cittadini europei attivi.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa del Comune di L’Aquila. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 13, anche mediante il sito internet del Comune di L’Aquila, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: comune.laquila.it