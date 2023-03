L’Aquila, Giornata in memoria delle vittime di mafia, sottoscritto protocollo per l’educazione alla legalità, alla cittadinanza e alla costituzione

- Advertisement -

Un protocollo per l’educazione alla legalit?, alla cittadinanza e alla Costituzione ? stato sottoscritto questa mattina all’Auditorium del Parco, davanti al giudice Antimafia Giuseppe Ayala, pm al primo maxi processo di Palermo, da Regione Abruzzo, Consiglio regionale, Comune, Provincia e Prefettura dell’Aquila, Corte d’Appello, Ufficio scolastico regionale, Associazione nazionale magistrati e Premio nazionale Paolo Borsellino – aggiunge testualmente l’articolo online.

Volto a definire un quadro organico di collaborazione interistituzionale per il conseguimento di obiettivi legati all’educazione, alla legalit?, alla cittadinanza e alla democrazia, il protocollo ? stato firmato proprio nella “Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”, organizzata a partire dal 1996 dalla rete di associazioni antimafia Libera – viene evidenziato sul sito web.

E che oggi all’Aquila ? stata celebrata con un momento in cui il prefetto, Cinzia Teresa Torraco, il sindaco Pierluigi Biondi, la presidente della Corte d’Appello dell’Aquila, Fabrizia Francabandera, la presidente dell’Anm Abruzzo, Roberta D’Avolio, e lo stesso Ayala hanno condiviso con gli studenti una riflessione sul tema della legalit?.

Il protocollo impegna le istituzioni firmatarie a riunirsi almeno due volte l’anno, nei mesi di maggio e di ottobre, per definire le linee di azione di ogni anno scolastico e per un’analisi complessiva delle attivit? svolte e dei risultati conseguiti – precisa il comunicato.

“? fondamentale diffondere ai giovani la cultura della legalit?, utilizzando tutti i mezzi possibili – precisa la nota online. Spero che avrete memoria di questa giornata e dei contenuti che ho cercato di trasmettervi perch? spetter? a voi, la futura classe dirigente del nostro Paese, decidere di stare dalla parte della legalit? e pretendere che altri lo facciano, anche nelle piccole cose di tutti i giorni come un semplice scontrino al bar. Falcone e Borsellino, non sono stati supereroi, ma uomini ricchi di umanit?, la cui eredit? pi? grande ? l’esempio, i valori, la fede nello Stato – Due grandi persone perbene, che avevano capacit? di lavoro e intelligenza, pur nella diversit? caratteriale” ha detto Ayala rivolto agli studenti in sala – si apprende dal portale web ufficiale.

“Ayala ? la testimonianza di una stagione storica irripetibile per l’impegno e le risposte che sono state date alla Mafia e per la straordinaria reazione popolare che, dopo la strage di Capaci, ha segnato un passaggio epocale per il nostro Paese – recita la nota online sul portale web ufficiale. Tra le cose pi? importanti di cui sar? orgoglioso alla fine del mio secondo mandato da sindaco c’? l’istituzionalizzazione del Premio nazionale Borsellino all’Aquila e l’opportunit? di conoscere e approfondire tematiche fondamentali con persone speciali come Ayala testimone di una stagione di delitti efferati e di aneddoti, raccontati oggi ai ragazzi, che hanno arricchito la conoscenza non solo dei magistrati, ma soprattutto degli uomini Falcone e Borsellino” cos? il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

Prevista, inoltre, l’organizzazione congiunta di iniziative culturali e formative di varia tipologia in almeno sette giornate ciascun anno: il Giorno della Memoria nel mese di gennaio, il Giorno del Ricordo e la Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo nel mese di febbraio, la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie nel mese di marzo, la Giornata Mondiale della Terra ad aprile, la Giornata della memoria della strage di Capaci nel mese di maggio, la Giornata della memoria della strage di Via D’Amelio nel mese di luglio e la Giornata con cerimonia di consegna del Premio Borsellino ad ottobre –

L’evento di stamattina, parte integrante del Premio Borsellino che ieri aveva visto la presentazione del libro “La banalit? della mafia – L’educazione civica raccontata ai ragazzi” del magistrato Catello Maresca, ha rappresentato uno degli appuntamenti clou della manifestazione che quest’anno, alla sua 31esima edizione, per la prima volta si sviluppa in gran parte all’Aquila dove si svolgono 14 dei 42 incontri in programma durante tutto l’anno che – in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale – coinvolgono decide di migliaia di studenti per diffondere, soprattutto tra i giovani, la cultura della legalit?.

