L’Aquila, GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE DONNE. UN ORDINE DEL GIORNO IN CONSIGLIO COMUNALE PER PROMUOVERE UN CONCORSO DI IDEE

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Un ordine del giorno della maggioranza sar? discusso stamani al Consiglio comunale dell’Aquila, che si riunir? in seduta aperta in occasione della giornata internazionale dei diritti delle donne – si apprende dalla nota stampa. Le consigliere Maura Castellani (FDI) e Gloria Nardecchia (UDC) ne sono le prime firmatarie – lo hanno depositato mercoled? 5 marzo -, ma sono diverse le sottoscrizioni che testimoniano l’ampia condivisione sul contenuto del documento da parte della maggioranza dell’Assemblea – Sar? un’importante occasione per riflettere e confrontarci sulla condizione femminile, sulla prevenzione e sul contrasto al fenomeno della violenza di genere insieme alle tante associazioni invitate, alle rappresentanti istituzionali e delle professioni, che arricchiranno con il loro contributo e con la loro testimonianza la discussione in Aula – viene evidenziato sul sito web. Il documento presentato dalla maggioranza intende proseguire il lavoro di sensibilizzazione gi? intrapreso dal Comune dell’Aquila anche tramite il coinvolgimento delle scuole, per prevenire e combattere ogni forma di discriminazione e favorire, per quanto di competenza, il raggiungimento dell’effettiva parit? dei diritti di genere – Riteniamo infatti che sia compito delle Istituzioni e della politica, senza distinzioni di parte e appartenenze, promuovere strategie condivise, finalizzate al contrasto degli aberranti fenomeni della discriminazione di genere e della violenza contro le donne, attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, di valorizzazione del patrimonio femminile, costruendo progetti di prevenzione, rivolti soprattutto alle giovani generazioni.? proprio questo che intendiamo ribadire con il nostro ordine del giorno, impegnando il Sindaco, l’Assessore alle Pari Opportunit? e l’Assessore alle Politiche Sociali ed al Diritto allo Studio a promuovere un concorso di idee dal titolo “L’Arte ? donna”. Iniziativa rivolta alle scuole secondarie di primo grado del Comune dell’Aquila, attraverso la quale le studentesse e gli studenti potranno raccontare la figura femminile, sfidando gli stereotipi di genere e creando modelli positivi di relazioni tra i sessi, trattando temi di violenza e resilienza, ispirando il cambiamento, attraverso le molteplici forme ed espressioni artistiche (quadri, dipinti, sculture, artigianato …), letterarie (racconti, poesie, fumetti …) o multimediale (video, fotografie, cortometraggi…), musicali (concerti, canzoni) spettacoli teatrali, ed a valorizzare dette opere, in occasione del mese di marzo e del mese di novembre – Il 25 novembre, come noto, ? un’altra data dal valore profondo per questi argomenti, essendo la giornata contro la violenza sulle donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Oltre alle studentesse ed agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, vorremmo coinvolgere anche le alunne e gli alunni delle scuole primarie, donando a queste scuole un libro che racconti la storia di donne del passato ma anche del presente – si apprende dalla nota stampa. Donne che si sono distinte in politica, nella scienza, nell’arte per la loro forza e tenacia nell’inseguire e realizzare i propri sogni.Ci auguriamo che il documento che abbiamo proposto sia condiviso dall’intero Consiglio comunale, visto che si ? inteso centrare l’attenzione, con una particolare attenzione rivolta alle scuole, fulcro e forza delle giovani generazioni che rappresentano il domani, su un futuro che abbiamo l’obbligo, come politica, di provare a rendere migliore, supportando le diverse Istituzioni per trasmettere in maniera forte il concetto di parit? di genere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’Aquila, 8 marzo 2025 Le consigliere comunali dell’Aquila Maura Castellani (Fratelli D’Italia) Gloria Nardecchia (Unione di Centro)

