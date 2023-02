L’Aquila, Giornata internazionale della donna, il 28 presentazione del programma “Marzo in rosa”

- Advertisement -

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:

Marted? 28 febbraio, alle 11, nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni (sede centrale del Comune dell’Aquila, via San Bernardino 4), l’assessore alle Pari Opportunit?, Ersilia Lancia, terr? una conferenza stampa per presentare “Marzo in rosa”, il programma delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale in occasione dell’8 marzo, Giornata internazionale della donna –

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it