L’Aquila, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Lunedì la presentazione delle iniziative del Comune dell’Aquila

Luned? 21 novembre, alle 12.15, nella sala Rivera di palazzo Fibbioni, sede centrale del Comune dell’Aquila, via San Bernardino 4, l’assessore comunale alle Pari opportunit?, Ersilia Lancia, presenter? “Non ? solo il 25 novembre”, il programma predisposto dall’amministrazione civica in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – recita la nota online sul portale web ufficiale. Interverranno, tra gli altri, alcuni dei protagonisti del mondo della cultura nazionale, i cui lavori sono inseriti all’interno del programma – si apprende dal portale web ufficiale.

