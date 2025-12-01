L’Aquila, Giornata Mondiale del Dono, Fontana Luminosa illuminata in rosso il 2 dicembre

Si riporta di seguito il comunicato diramato dall’Ufficio Stampa del Comune di L’Aquila attraverso il portale web istituzionale:Domani 2 dicembre, in occasione della “Giornata Mondiale del Dono”, il pi? grande evento globale dedicato alla solidariet? e alla generosit?, che coinvolge ogni anno milioni di persone un pi? di 110 paese nel mondo, la Fontana Luminosa sar? illuminata con il colore rosso – aggiunge testualmente l’articolo online. Con l’obiettivo di rendere visibile un messaggio condiviso di impegno sociale e di solidariet?, il Comune dell’Aquila anche quest’anno infatti aderisce al “Giving Tuesday”, un’iniziativa che la Fondazione Filantropica AIFR, con il patrocinio dell’ANCI, promuove da anni in Italia, coinvolgendo le comunit? locali attraverso l’illuminazione in rosso dei monumenti e degli edifici simbolo del nostro Paese, contribuendo cosi a diffondere un segno concreto di partecipazione e di vicinanza alla comunit?.

