L’Aquila, Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa: per una settimana la bandiera esposta a Palazzo Fibbioni e la Fontana Luminosa illuminata di rosso

L’Aquila, nuova nota pubblicata sul portale ufficiale del Comune:

Il Comune dell’Aquila celebrer la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita l’8 maggio in occasione dell’anniversario della nascita del fondatore Henry Dunant, padre dell’umanitarismo moderno e premio Nobel per la pace, esponendo la bandiera della Croce Rossa a Palazzo Fibbioni e illuminando di rosso la Fontana Luminosa per una settimana, dal 1 all’8 maggio –

- Pubblicità -

Un segno di riconoscenza verso i tanti volontari che operano nel territorio, i quali si sono distinti per il loro prezioso impegno a servizio della collettivit, in particolare nella lotta alla pandemia, nell’accoglienza dei profughi ucraini e in tutte le altre attivit che hanno continuato a portare avanti, senza sosta – si apprende dal portale web ufficiale.

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal Comune aquilano e online sul portale istituzionale dell’Ente. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche mediante il canale web istituzionale del Comune di L’Aquila, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: comune.laquila.it